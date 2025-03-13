«Уши заткнут, если услышат»: Михаил Боярский никогда не поет для друзей

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Анна Криушина
Анна Криушина 11 0

Михаил Боярский никогда не поет для друзей, потому что они этого не любят

Михаил Боярский: «В кругу друзей не пою»

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Артист рассказал, с чем это связано.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский не поет в кругу друзей. Об этом он рассказал в эфире шоу Zangalis& K.

«В кругу друзей не пою. Только если это необходимо для работы — для фильма или спектакля. А в кругу друзей нет. У меня друзья такие, что уши заткнут, если услышат, как я пою», — признался Боярский.

Артист также поделился своим мнением о современных артистах, которые, по его словам, часто пробиваются на телевидение «не по заслугам». Боярский считает, что важно осознавать свои возможности и не браться за дела, для которых не хватает способностей.

Михаил Боярский остается одной из самых узнаваемых фигур в российской культуре, но, как выяснилось, его талант не всегда оценивают в кругу близких друзей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Филипп Киркоров перестарался с похудением и напугал поклонников изможденным видом, а также про то, что Егор Крид считает, что хейерах в социальных сетях представляют собой серьезную проблему.

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