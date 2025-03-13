Выставка военного плаката «Уроки истории» открылась в Москве

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Торжественную церемонию посетили первые лица Российского фонда культуры.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Гоголевском бульваре в Москве прошла торжественная церемония открытия выставки военного плаката «Уроки истории», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В экспозицию входят 36 политических плакатов, которые были созданы в годы ВОВ художниками-карикатуристами Марком Абрамовым, Борисом Ефимовым, Владимиром Добровольским. Стихи на плакатах принадлежат поэту Сергею Михалкову.

Данный проект подготовила общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» совместно с Российским военно-историческим обществом и Министерством культуры РФ.

На торжественном открытии выставки присутствовали заслуженная артистка РФ Анна Михалкова, супруга Сергея Михалкова Юлия Субботина, первые лица Российского фонда культуры, писатель Юрий Поляков, а также родные художников-карикатуристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выставка «Локомотивы Победы. Железные дороги в годы Великой Отечественной войны», посвященная 80-летию Великой Победы, открылась в музее современной истории России. Экспозиция повествует о тех задачах, которые выполняла железная дорога в тяжелое военное время.

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