МВД предупредило о рассылке в Telegram мошенниками сообщений о смерти знакомых

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Граждан призывают тщательно проверять всю входящую информацию.

МВД предупредило о рассылке в Telegram мошенниками сообщений о смерти знакомых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киберпреступники пользуются очередной новой схемой обмана населения. Мошенники присылают пользователям мессенджера Telegram сообщения о смерти знакомых, в которых содержатся вредоносные файлы. Об этом рассказали представители пресс-службы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в официальном Telegram-канале.

«В мессенджере Telegram фиксируется рассылка с сообщениями о смерти знакомых. Рассылка содержит APK-файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения», — предупреждают в ведомстве.

APK (Android Package Kit) — это формат архивных файлов-приложений для Android и прочих основанных на ней операционных систем. В таких архивах содержатся коды и файлы, необходимые для установки приложения на смартфон. Во избежание негативных последствий специалисты призывают пользователей тщательно проверять всю поступающую информацию прежде чем следовать по ссылкам.

Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк объяснила, как мошенники находят детей и делают их соучастниками своих преступлений. Обращения зачастую поступают несовершеннолетним через чаты в онлайн-играх. Волк напомнила, что предоставление своих аккаунтов аферистам превращает человека в соучастника, а значит, грозит уголовной ответственностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мошеннических схемах, с помощью которых злоумышленники заставляют детей проводить «обыски» в собственных домах и отдавать им найденные деньги.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.62
0.05 94.26
0.29
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025

Последние новости

1:32
До полного освобождения Курской области осталось взять под контроль 6 сел
1:05
«Реальность оказалась сложнее»: экс-супруг Бузовой Тарасов снова потерял работу
0:45
«Все возможно»: Нюша рассказала о возобновлении отношений с Егором Кридом
0:26
Ушаков раскрыл подробности переговоров России с представителями США
0:06
МВД предупредило о рассылке в Telegram мошенниками сообщений о смерти знакомых
23:50
Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе: «Новый этап и полная неизвестность»

Сейчас читают

Путин: Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток
Себе во благо: как тревожное мышление сделать преимуществом
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской