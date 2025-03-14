МВД предупредило о рассылке в Telegram мошенниками сообщений о смерти знакомых

Киберпреступники пользуются очередной новой схемой обмана населения. Мошенники присылают пользователям мессенджера Telegram сообщения о смерти знакомых, в которых содержатся вредоносные файлы. Об этом рассказали представители пресс-службы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в официальном Telegram-канале.

«В мессенджере Telegram фиксируется рассылка с сообщениями о смерти знакомых. Рассылка содержит APK-файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения», — предупреждают в ведомстве.

APK (Android Package Kit) — это формат архивных файлов-приложений для Android и прочих основанных на ней операционных систем. В таких архивах содержатся коды и файлы, необходимые для установки приложения на смартфон. Во избежание негативных последствий специалисты призывают пользователей тщательно проверять всю поступающую информацию прежде чем следовать по ссылкам.

Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк объяснила, как мошенники находят детей и делают их соучастниками своих преступлений. Обращения зачастую поступают несовершеннолетним через чаты в онлайн-играх. Волк напомнила, что предоставление своих аккаунтов аферистам превращает человека в соучастника, а значит, грозит уголовной ответственностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мошеннических схемах, с помощью которых злоумышленники заставляют детей проводить «обыски» в собственных домах и отдавать им найденные деньги.