Легкая добыча: мошенники используют детей в новых схемах обмана
Мошенники используют детей в новых схемах обмана
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Психологическое давление — основа новой мошеннической схемы.
Телефонные мошенники вовлекают детей в новые схемы обмана.
Злоумышленники звонят несовершеннолетним, представляются сотрудниками правоохранительных органов и под угрозой привлечения родителей к уголовной ответственности убеждают детей провести видеообыск у себя дома.
После того как жертвы обмана находят деньги, их передают специально подосланным курьерам.
В столичной полиции отметили общую тенденцию. В последнее время мошенники все чаще используют в своих схемах несовершеннолетних, особенно в возрасте от девяти до четырнадцати лет.
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