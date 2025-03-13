Легкая добыча: мошенники используют детей в новых схемах обмана

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Мошенники используют детей в новых схемах обмана

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Психологическое давление — основа новой мошеннической схемы.

Телефонные мошенники вовлекают детей в новые схемы обмана.

Злоумышленники звонят несовершеннолетним, представляются сотрудниками правоохранительных органов и под угрозой привлечения родителей к уголовной ответственности убеждают детей провести видеообыск у себя дома.

После того как жертвы обмана находят деньги, их передают специально подосланным курьерам.

В столичной полиции отметили общую тенденцию. В последнее время мошенники все чаще используют в своих схемах несовершеннолетних, особенно в возрасте от девяти до четырнадцати лет.

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Легкая добыча: мошенники используют детей в новых схемах обмана

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