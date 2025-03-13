Центробанк может повысить ключевую ставку 21 марта

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 34 0

В настоящее время она находится на уровне 21% годовых.

В ЦБ рассмотрят необходимость повышения ключевой ставки

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Центральный банк (ЦБ) России планирует рассмотреть возможность повышения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров, которое состоится 21 марта. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах Российского форума финансового рынка, пишет ТАСС.

«Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что времени немного прошло», — сказал Заботкин.

Он также добавил, что темп обсуждению для поиска наилучшего варианта развития сценария в отношении денежно-кредитной политики зададут сами члены заседания, которые примут в нем участие.

На настоящий момент, по решению, принятому советом директоров 14 февраля, Центробанк России сохраняет ключевую ставку на уровне 21% годовых. Подобная стратегия была выбрана для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что были подведены итоги работы Счетной палаты за 2024 год.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.62
0.05 94.26
0.29
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025

Последние новости

23:50
Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе: «Новый этап и полная неизвестность»
23:37
Купить билет в пару кликов: как работает новый сервис «Мосбилет»
23:18
Мошенники стали предлагать «заработок на лайках»
23:00
Зубы вылетают, легкие травмируются: что опаснее — громкое или сдержанное чихание
22:40
Центробанк может повысить ключевую ставку 21 марта
22:24
Трамп: согласие РФ на прекращение огня позволит завершить конфликт на Украине

Сейчас читают

Путин: Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток
Себе во благо: как тревожное мышление сделать преимуществом
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской