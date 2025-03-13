Центробанк может повысить ключевую ставку 21 марта

Центральный банк (ЦБ) России планирует рассмотреть возможность повышения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров, которое состоится 21 марта. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах Российского форума финансового рынка, пишет ТАСС.

«Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что времени немного прошло», — сказал Заботкин.

Он также добавил, что темп обсуждению для поиска наилучшего варианта развития сценария в отношении денежно-кредитной политики зададут сами члены заседания, которые примут в нем участие.

На настоящий момент, по решению, принятому советом директоров 14 февраля, Центробанк России сохраняет ключевую ставку на уровне 21% годовых. Подобная стратегия была выбрана для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году.

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