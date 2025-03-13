Борис Ковальчук рассказал об итогах работы Счетной палаты за 2024-й

94 миллиарда рублей было возвращено в российскую казну по итогам нескольких сотен проверок, которые провела Счетная палата в 2024 году. Отчет предоставил председатель контрольного ведомства Борис Ковальчук на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Сумма стала рекордной — за весь 30-летний срок работы. На что направят вырученные деньги? И к каким предприятиям — наиболее пристальное внимание? Все выяснил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Сенаторы комитета по бюджету и финансовым рынкам и так всегда охотно узнают о возвращенных в бюджет деньгах, а тут еще и рекордные результаты.

Урожайный для аудиторов год: провели 339, как здесь говорят, «мероприятий». Почти пять тысяч нарушений выявили. Экономический эффект — 150 миллиардов рублей. Председатель Счетной палаты отчитался.

«Это стало рекордным за нашу 30-летнюю историю. Всего справочно за предыдущие семь лет, с 2017 по 2023 годы, общая накопленная сумма возвратов составила 88 миллиардов», — рассказал Борис Ковальчук.

Это деньги, что не ушли впустую, вернулись, или скоро смогут вернуть на разных уровнях по разным причинам.

Отчет за прошедший год — увесистый документ — 450 страниц, по которым можно проследить, насколько выросло число проверок по поручениям президента и Федерального собрания. И как год от года меняется количество уголовных дел и сумм штрафов. Есть цифры по регионам. Бориса Ковальчука спросили про максимально удаленные.

«Проводился ли Счетной палатой аудит мер господдержки Дальневосточного Федерального округа?» — спросили Бориса Ковальчука.

«Например, свободный порт Владивосток — это международная кооперация, взаимодействие с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Но мы в процессе проверки выявили, что порядка 35% занимаются девелопментом. В этой связи не соответствует цель свободного порта Владивостока, этого специального экономического и налогового режима, с тем, что происходит по факту», — указал председатель Счетной палаты.

Свободный порт Владивосток — территория, где с помощью господдержки развивают малый и средний бизнес.

«Уже вложено больше 880 миллиардов рублей инвестиций, создано 69 тысяч рабочих мест», — отметил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.

Серьезные вложения, а значит и отдача должна приносить максимальную пользу государству. Счетная палата следит за особыми экономическими зонами, территориями опережающего развития и за новыми территориями.

Контрольным органам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Москва оказывает поддержку. Восстановление идет полным ходом — есть, что проверять.

Еще один приоритет — все, что связано со специальной военной операцией. Счетная палата держит на контроле поставки военной техники, поддержку и реабилитацию военнослужащих.

Нефинансовые результаты прошлого года — сотни предписаний, десятки уголовных и административных дел. Проводится анализ системных причин. Что-то пересчитали и вернули в бюджет. Есть результаты работы с налоговыми органами и таможней.

«У нас часть информации носит непубличный характер, поэтому я общими словами скажу. Вопрос обложения пошлинами и налогами роялти, или так называемых платежей за права интеллектуальной собственности, вот все эти вещи мы внимательно отслеживаем», — сказал Борис Ковальчук.

Стало больше и проверок, связанных с реализацией национальных целей, а в будущем году их количество вырастет в несколько раз. Чем сложнее и больше государственные расходы, тем серьезнее за ними надо следить.

В планах Счетной палаты, среди прочего, заняться перспективами цифровизации государственного управления. Деньги на это можно тратить куда эффективнее.