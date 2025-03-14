Как из бабушкиного сундука: тенденции будущего сезона с Московской недели моды

Представления о моде сейчас переворачивают и в Москве. В столице России началась неделя моды. На одном подиуме — бархат, кожа, меха и… то, что называется бабушкиным стилем. Свои работы представят дизайнеры 180 брендов из 27 регионов страны. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова заглянула за кулисы показа.

Модная героиня нового сезона не боится быть собой. Может, потому что часть моделей дизайнеры… вооружили! Дизайнерские решения предлагают контрастные: пока одних вдохновляет роскошь — бархат, кожа и меха, другие переосмысливают… бабушкин сундук.

Пальто и платья из натуральных тканей, с цветочными принтами и ретро фасонами. Что-то каждому до боли знакомое, родное. То, что носили наши бабушки, мамы. Вязаные косынки и береты — словно салфетки, некогда укрывавшие телевизоры с кинескопом. Даже музыкальное сопровождение — с отсылками в прошлое.

«(Коллекция. — Прим. ред.) связана с моими воспоминаниями о детстве, каникулах, которые я проводила у бабушки в деревне — половики бабушкины, занавески на окнах…» — перечислила дизайнер Наталья Подлесных.

Мужчинам рекомендуют максимальную брутальность. Синяки из грима и образы-комбинации — микс из бандита и самурая. Если и комбинезон, то такой, словно его обладатель уже побывал в драке.

За те дни, что будет идти Московская неделя моды, зрители здесь увидят почти сотню показов — разных брендов. У fashion-фанатов есть все шансы отследить последние тенденции и тренды.

В этом году организаторы выбирали лучших из более чем тысячи заявок. Помимо российских, свои коллекции привезли модельеры из Китая, Турции, Индии, Эфиопии, Индонезии.

«Я надеюсь, мне удастся попасть на российский рынок. Это другие возможности. Я хочу выйти на мировой уровень», — заявляет Сюкрия Русиди, дизайнер из Индонезии.

Дизайнер из ЮАР добавляет блеска классическим костюмам. На этот показ он летел 17 часов.

«Я сегодня еще не спал, нужно было все проверить: прически, музыку, одежду. Я вез это один, но я рад был здесь», — рассказывает Мусавенкоси Матебу, дизайнер из ЮАР.

В этом году на Московской неделе моды впервые представлены дизайнеры из Таджикистана и Армении.

«Московская неделя моды, я думаю, очень важна для армянского рынка. Нам Москва близка, очень близка российская культура», — сказала Инга Манукян, дизайнер из Армении.

«Я посещаю по всему миру показы. Сейчас я могу с точностью сказать, что Московская неделя моды в топ-три, если мы берем все мировые недели моды», — отметила Яна Рудковская, продюсер.

Помимо показов, еще около 80% марок представлены на дизайнерском маркете. И многие тут признаются: за последние три года — их бренды начали замечать.

«Я считаю, что случилось очень неплохое импортозамещение на уровне масс-макета среднего миддл-сегмента… Они сделали очень большой рывок. И уж я не знаю, если бренды этого сегмента вернутся в Россию, будут ли они так же успешны?» — сомневается дизайнер и стилист Александр Рогов.

Эта неделя моды продлится еще несколько дней — у дизайнеров есть время заявить о себе.