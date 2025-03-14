Песков назвал решение ЕСПЧ о трагедии в Одессе проблеском здравого смысла

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

События, повлекшие за собой смерть 48 человек, произошли в 2014 году.

Песков назвал решение ЕСПЧ о трагедии в Одессе проблеском здравого смысла

Фото: © РИА Новости/Александр Полищук

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Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной в трагедии в Одессе в мае 2014 года является проблеском здравого смысла. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с агентством ТАСС.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — заметил он.

Однако Песков добавил, чтобы делать такие выводы, то необходимо больше примеров, которые власти России хотели бы видеть.

Речь идет о событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. В тот день радикалы, среди которых были представители «Правого сектора»*, подожгли Дом профсоюзов. Тогда погибли 48 человек, а более 200 мирных граждан — пострадали.

Суд признал, что украинские власти не приняли своевременно меры по спасению людей, а также намеренно скрывали улики под предлогом принятия мер по устранению последствий столкновений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заявления президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине появились на первых полосах крупнейших международных СМИ.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ.

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