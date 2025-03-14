Заявления Путина по конфликту на Украине стали главной темой публикаций западной прессы

Эфирная новость 44 0

Зарубежные журналисты отмечают стремление России к заключению устойчивого мира.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Заявления президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине появились на первых полосах крупнейших международных СМИ. И посыл российского лидера на Западе услышали.

Издание The New York Times заявляет, что Москва приветствует прекращение огня, но только на определенных условиях. В частности, еще остаются открытыми вопросы о том, будет ли Киев получать военные поставки в рамках 30-ти дневного перемирия, и как именно будет контролироваться и обеспечиваться прекращение огня.

Издание The Washington Post отмечает, что соглашение, предложенное США, требует кропотливого изучения, особенно с учетом быстрого продвижения российских войск. А британская The Guardian, подчеркивает, что Россия прежде всего стремится устранить коренные причины конфликта и заключить устойчивый мир.

Тема:
Курская область
14 мар
Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
14 мар
Обгоревшие руины, брошенное оружие: стали известны подробности освобождения Суджи
14 мар
До полного освобождения Курской области осталось взять под контроль шесть сел
13 мар
Путин: ситуация в Курской области полностью под контролем ВС РФ
13 мар
Особый символизм: на Западе заявили о переломе после визита Путина в Курскую область
13 мар
Визит Путина в Курскую область: западные СМИ говорят о «тяжелом ударе» для Киева
13 мар
Новые кадры боев в Курской области: дроны наносят удары по ВСУ
13 мар
Бойцы ВС РФ освободили Суджу в Курской области от украинских боевиков
13 мар
Эвакуация из Казачьей Локни: как люди выживали под гнетом украинских боевиков
13 мар
Песков: борьба с боевиками ВСУ в Курской области вошла в завершающую стадию
+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.62
0.05 94.26
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
Перекрыты федеральные трассы: Сахалин накрыла сильнейшая метель
7:30
Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
Как из бабушкиного сундука: тенденции будущего сезона с Московской недели моды
7:07
В аэропортах Москвы и Калуги ввели временные ограничения
6:55
Заявления Путина по конфликту на Украине стали главной темой публикаций западной прессы
6:38
Наталья Подольская разозлила мужа просьбой о дорогом подарке

Сейчас читают

«Может быть противопоказано»: врач-стоматолог об отбеливании зубов в домашних условиях
Устроила дома наркопритон: новые подробности убийства ребенка в Миассе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской