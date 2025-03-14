Трамп попросил Верховный суд отменить гражданство США по праву рождения

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CNN: Трамп обратился с просьбой отменить гражданство по праву рождения

CNN узнал о просьбе Трампа к Верховному суду отменить гражданство США по рождени

Фото: Brittainy Newman/ТАСС

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Администрация американского президента просит позволения выпустить пояснения для граждан новой политики.

Белый дом подал заявку в Верховный суд США с просьбой отменить решение федерального суда. Оно заблокировало указ администрации американского лидера Дональда Трампа об отмене предоставления гражданства по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN.

В своем обращении администрация требует разрешения продолжить реализацию данного указа, несмотря на препятствия.

В Белом доме заявили, что Верховный суд должен позволить им хотя бы выпустить руководство, разъясняющее, как будет реализована новая политика. Это может дать возможность применять указ против людей, не затронутых текущими судебными разбирательствами. Если суд согласится, это откроет путь к дальнейшим действиям в рамках данного законопроекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп заявил о возможном наступлении шатдауна в США в ближайшее время, возложив всю ответственность за последствия на представителей Демократической партии.

Президент подчеркнул, что надеется на поддержку законопроекта о продлении работы правительства в Сенате со стороны демократов.

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