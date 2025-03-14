Дональд Трамп допустил наступление шатдауна в США в скором времени

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 46 0

Президент США Трамп: на этой неделе может наступить шатдаун из-за демократов

Трамп допустил наступление шатдауна в США в скором времени

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

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Ответственность за последствия президент страны возложил на Демократическую партию.

Президент США Дональд Трамп предупредил о риске так называемого шатдауна, приостановки работы федерального правительства, на этой неделе. Всю ответственность за последствия он возложил на представителей Демократической партии. Соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Если произойдет шатдаун, то это не вина республиканцев. Мы провели законопроект, имея невероятные республиканские голоса… При наступлении шатдауна, даже демократы признают, это будет их вина», — сказал Трамп.

Глава Соединенных Штатов подчеркнул: он надеется, что члены Демократической партии поддержат законопроект о продолжении работы правительства в Сенате.

Накануне руководитель американского Минфина Скотт Бессент оценил последствия вероятной приостановки в конце этой недели. По его мнению, она будет «невероятно разрушительной» для государственной экономики страны. Пресса сообщает, что в Сенате не хватает голосов для одобрения законопроекта о финансировании правительства до 30 сентября — именно конгрессмены-демократы отказываются поддерживать инициативу.

Голосование по законопроекту в сенате должно состояться 14 марта. Документ одобрен палатой представителей Конгресса США, но демократы уже заявили, что проголосуют против.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп назвал условие для завершения конфликта на Украине.

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