ФСБ задержала жителя Керчи по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ РФ задержали 29-летнего жителя Керчи по подозрению в госизмене за передачу данных Украине. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

Уточняется, что задержанному поступили в Telegram-канале сообщения от скрытого номера. Неизвестный представился сотрудником из главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины. По его заданию мужчина осуществлял сбор и передачу сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. По данным следствия, эта информация была необходима Киеву для нанесения ракетных ударов.

По словам задержанного, куратор говорил ему выполнять задания, поскольку тот является гражданином Украины. В противном случае ГУР угрожали устроить проблемы.

Помимо этого, фигурант отправлял видеозапись нефтебазы в Феодосии, фотографии колонны военной техники в селе Журавки Кировского района, а также снимки аэродрома Кировское и координаты Крымского моста.

Сотрудники следственного отдела регионального управления ФСБ России возбудили в отношении жителя Керчи уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ задержала жителя Нижнего Новгорода по подозрению в совершении государственной измены.