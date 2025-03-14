ФСБ задержала жителя Керчи по подозрению в госизмене
Мужчина сотрудничал с Киевом.
Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Сотрудники ФСБ РФ задержали 29-летнего жителя Керчи по подозрению в госизмене за передачу данных Украине. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.
Уточняется, что задержанному поступили в Telegram-канале сообщения от скрытого номера. Неизвестный представился сотрудником из главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины. По его заданию мужчина осуществлял сбор и передачу сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. По данным следствия, эта информация была необходима Киеву для нанесения ракетных ударов.
По словам задержанного, куратор говорил ему выполнять задания, поскольку тот является гражданином Украины. В противном случае ГУР угрожали устроить проблемы.
Помимо этого, фигурант отправлял видеозапись нефтебазы в Феодосии, фотографии колонны военной техники в селе Журавки Кировского района, а также снимки аэродрома Кировское и координаты Крымского моста.
Сотрудники следственного отдела регионального управления ФСБ России возбудили в отношении жителя Керчи уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ задержала жителя Нижнего Новгорода по подозрению в совершении государственной измены.
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