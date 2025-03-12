Силовики задержали подозреваемого в госизмене жителя Нижнего Новгорода

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

Россиянин переводил криптовалюту на счета украинских террористов.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в совершении государственной измены. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным следствия, россиянин переводил криптовалюту на счета украинских террористов. Он связался с представителями спецслужб Украины и участниками запрещенной в РФ террористической организации, чтобы перевести средства украинским вооруженным формированиям.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

Прежде по обвинению в госизмене задержали жителя Севастополя. Россиянин собирал данные об объектах противовоздушной обороны и Черноморского флота по заданию ГУР Украины. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», он заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что планировавшего теракт жителя Белгородской области задержали сотрудники ФСБ. Мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с организацией, которая на территории РФ признана террористической.

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