США выступили против размещения ядерного оружия в Польше

Последние милитаристские заявления, звучащие в Европе, вызвали шок в Вашингтоне.

Так вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс прокомментировал призыв Варшавы разместить американское ядерное оружие в Польше.

«Я не говорил с президентом конкретно об этом, но я бы был шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше в Восточную Европу. Нужно быть осторожными. Мы „играем“ с жизнями будущих поколений», — заявил Вэнс.

Ранее Дональд Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов. И надеется обсудить этот вопрос с Россией и Китаем.