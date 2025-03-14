Группа «Чайф» исполнила песню «Две подружки» в рамках трибьюта «Любэ»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Николай Расторгуев прокомментировал новое звучание хита.

Группа «Чайф» исполнила песню «Две подружки» в рамках трибьюта «Любэ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Рок-группа «Чайф» исполнила песню «Две подружки» музыкального коллектива «Любэ». Композиция вышла 14 марта на всех музыкальных площадках.

Трек выпустили в рамках трибьюта «Любэ. 35. Все опять начинается…», где более 50 артистов разных поколений и жанров исполняют хиты группы. Как отметили в сообществе «Любэ» во «ВКонтакте», благодаря «Чайф» песня приобрела новый смысл и иное настроение, заменив задорное звучание на более сдержанную манеру.

«Две подружки» — хорошая, легонькая песенка. Мы ее исполняем не очень часто, но я к ней очень хорошо отношусь. Просто все наше творчество в концертную программу впихнуть не выйдет. К группе «Чайф» я отношусь уважительно, как и к их творчеству. Мы не близкие друзья, но знаем друг друга давно. Песню они сделали они очень достойно, необычно, молодцы!» — отметил лидер «Любэ» Николай Расторгуев.

К слову, релиз первой части требьют-альбома состоялся в день рождения Расторгуева 21 февраля. В нее вошли 14 композиций, в частности «Комбат», «Станция Таганская», «Там за туманами», «Конь», «Люберцы», «От Волги до Енисея» и другие. Идея проекта возникла летом 2024 года. Этот альбом стал одним из подарков для Николая Расторгуева. В феврале он отметил 65-летие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Алексей Поддубный (Джанго) исполнил песню «А река течет» из трибьют-альбома «Любэ».

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Группа «Чайф» исполнила песню «Две подружки» в рамках трибьюта «Любэ»

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