Счетная палата в 2024 году обнаружила нарушения более чем на 1,15 трлн рублей

Счетная палата выявила более четырех тысяч нарушений и недостатков на общую сумму, превышающую 1,15 триллиона рублей. Об этом сообщил председатель ведомства Борис Ковальчук на заседании Совета Федерации.

«По результатам проверок в 2024 году было выявлено 4706 нарушений и недостатков. Отмечу основные. Это 681 нарушение в сфере государственных закупок, 635 нарушений в части ненадлежащего осуществления госзадачи и функций, 310 нарушений в сфере управления и распоряжения госсобственностью», — сказал он.

Таким образом, общая сумма выявленных недостатков составила свыше 1,15 триллиона рублей. Несмотря на это, она в два раза меньше, чем за предыдущий период.

Из этого около 70% приходится на нарушение требований к бюджетному учету и отчетности. Ковальчук подчеркнул, что ведомство в 2024 году выдало 239 представлений и предписаний, 74 материала было направлено в правоохранительные органы. Помимо этого, возбуждено 21 уголовное дело и 73 лица привлечено к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почти 94 миллиарда рублей Счетная палата РФ вернула в бюджет государства в 2024 году.