СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву
Следователи продолжают расследование уголовного дела о теракте.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Следственный комитет (СК) РФ признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта, проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела о теракте, возбужденного после массированной атки беспилотников на Москву, произошедшей 11 марта.
В тот день силами противовоздушной обороны были сбили 337 дронов ВСУ над территориями РФ, из которых 91 уничтожили над Московской областью. По данным Минздрава, в ходе вражеской атаки в Подмосковье погибли трое мужчин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ООН осудила массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и Московскую область.
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