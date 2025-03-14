СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву

Следственный комитет (СК) РФ признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта, проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела о теракте, возбужденного после массированной атки беспилотников на Москву, произошедшей 11 марта.

В тот день силами противовоздушной обороны были сбили 337 дронов ВСУ над территориями РФ, из которых 91 уничтожили над Московской областью. По данным Минздрава, в ходе вражеской атаки в Подмосковье погибли трое мужчин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ООН осудила массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и Московскую область.