СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 404 0

Следователи продолжают расследование уголовного дела о теракте.

СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Следственный комитет (СК) РФ признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта, проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела о теракте, возбужденного после массированной атки беспилотников на Москву, произошедшей 11 марта.

В тот день силами противовоздушной обороны были сбили 337 дронов ВСУ над территориями РФ, из которых 91 уничтожили над Московской областью. По данным Минздрава, в ходе вражеской атаки в Подмосковье погибли трое мужчин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ООН осудила массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и Московскую область.

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