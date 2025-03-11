ООН осудила массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и Московскую область

Представитель международной организации считает, что гражданская инфраструктура также не должна подвергаться ударам.

ООН осуждает все возможные боевые действия в отношении гражданских объектов, в том числе массированную атаку дронов Украины на Москву и Московскую область. Эту позицию озвучил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Мы резко осуждаем все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру <…> в том числе <…> атаки, в которых погибли сегодня три человека», — заявил он на брифинге.

К тому же Дюжаррик отметил, что нападения на мирное население находятся под запретом международного права, поэтому они должны перестать осуществляться в кротчайшие сроки.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что лидеру России Владимиру Путину представили доклад о массированной атаке беспилотников на столицу государства, которую произвела сторона киевского режима. Уточняется, что силами противовоздушной обороны были сбили 337 дронов ВСУ над территориями РФ, из которых 91 уничтожили над Московской областью. По данным Минздрава, в ходе вражеской атаки в Подмосковье получили травмы 18 граждан, среди которых трое детей. Также погибли трое мужчин.

Последствия удара ВСУ в подмосковном городе Видное продемонстрировали делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на самом деле скрывается за самой массовой атакой ВСУ на Москву.