«Он мне рассказывал»: Лукашенко заявил о звонке украинской стороны Путину

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

Лукашенко заявил о звонке украинской стороны Путину

Лукашенко заявил о звонке украинской стороны Путину

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Белорусский лидер пока не может раскрыть деталей этого разговора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину звонили с Украины. Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, фрагмент с его словами она опубликовала в своем Telegram-канале.

Белорусский президент уточнил, что это пока что не публичная информация.

«Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить», — сказал он.

Лукашенко добавил, что не может раскрыть никаких деталей, пока Путин все сам не расскажет.

«Я таких полномочий не имею, но он мне рассказывал», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные журналисты назвали жесткими условия Путина для перемирия с Украиной. Владимир Путин подчеркнул, что без четких гарантий и ответов на принципиальные вопросы обсуждать перемирие бессмысленно. Ключевая фраза Путина, мгновенно ставшая заголовком во всех мировых СМИ: «Россия согласна на перемирие, но есть нюансы».

+12° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
Ошибка запомнится на 13 лет: чем опасен коридор затмений 14 — 29 марта 20...

Последние новости

19:59
Разнообразные тренды: дизайнеры из разных стран представили коллекции на Московской неделе моды
19:48
«Посмотрим, что получится»: Путин заявил о начале восстановления отношений РФ и США
19:44
Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
19:33
Настигла карма: кто застрелил организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе
19:17
«Он мне рассказывал»: Лукашенко заявил о звонке украинской стороны Путину
19:00
Пусть все идет своим чередом: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 марта

Сейчас читают

«Меня буллили за то, что выглядела как мама»: дочь Картунковой травили в школе
Звезде 1970-х Галине Ненашевой потребовалась срочная медицинская помощь
Пусть все идет своим чередом: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 марта
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской