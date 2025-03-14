Семейную ипотеку распространили на вторичный рынок

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 28 0

Правила начнут действовать в ряде регионов с 1 апреля.

Семейную ипотеку распространили на вторичный рынок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Россияне, проживающие в городах с низким уровнем строительства, смогут купить квартиру на вторичном рынке по программе семейной ипотеки уже 1 апреля 2025 года. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Министерства финансов России.

«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать семейную ипотеку, делая эту меру поддержки адресной», — поделились в ведомстве информацией, предоставленной заместителем министра финансов Иваном Чебесковым.

В ведомстве пояснили, что родители, воспитывающие детей в возрасте до шести лет, имеют право один раз купить квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых.

Однако, согласно условиям предоставления льготы, приобретаемая квартира должна быть в многоквартирном доме, который построен не ранее 2005 года. Более того, желающие оформить семейную ипотеку не могут заключить договор купли-продажи с взаимозависимыми лицами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России могут ввести ограничения на выдачу ипотеки.

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