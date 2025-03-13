В России могут ввести ограничения на выдачу ипотеки

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Взять кредит с первоначальным взносом менее 20% будет невозможно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В России хотят ужесточить правила выдачи ипотеки. С июля получить кредит на жилье со взносом ниже 20% будет почти нереально, рассказали «Известиям» в Центробанке.

Кроме того, в оформлении ипотеки откажут сильно закредитованным гражданам. Это касается тех, у кого 80% доходов уходит на различные выплаты кредиторам. Усилят также контроль за просрочками. Банки и раньше учитывали кредитную историю клиентов, но теперь к ней будет особое внимание.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк прокомментировал сокращение полной стоимости кредитов по ипотеке. Произошло это после ужесточения с 1 марта 2024 года надбавок к коэффициентам риска.

Кроме того, есть большой перечень факторов, которые будут влиять на будущие решения Центробанка по регулированию ипотечных кредитов. Например, доля кредитов заемщикам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом, распространенность практик выдачи ипотеки с завышением стоимости жилья, качество обслуживания кредитов и так далее.

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