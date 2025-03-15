Более 10 автомобилей столкнулись в Новгородской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 9 0

Есть пострадавшие.

Более 10 автомобилей столкнулись в Новгородской области

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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11 легковых и грузовых машин стали участниками ДТП в Валдайском округе Новгородской области. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД РФ по региону в своем Telegram-канале.

«Произошло несколько дорожных аварий с участием 11 автомобилей — грузовых и легковых. Есть пострадавшие», — уточняют в ведомстве.

Автомобили столкнулись на трассе М-10 «Россия».

Ранее 5-tv.ru писал, что Буйнов навестил в больнице сбитую им женщину. Буйнов поделился, что считает это ДТП одним из самых значительных испытаний в своей жизни. При этом, по его словам, женщина, на которую он наехал, «находится под чьим-то влиянием».

Сам инцидент произошел 26 февраля. Управляя легковым автомобилем марки Lexus, Александр Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку Аллу Смирнову. Известно, что женщина переходила дорогу в положенном месте, однако звездный водитель ее не заметил. В последствии потерпевшая и ее близкие рассказывали, что виновник ДТП не подошел к сбитой после наезда, интересуясь только состоянием своего автомобиля.

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