«Цивилизационное самоубийство»: Вэнс заявил об утрате Европой своей идентичности

Основной угрозой он видит политику открытых границ для мигрантов.

Европа рискует совершить «цивилизационное самоубийство» из-за неспособности справиться с миграционным потоком. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Европе угрожает цивилизационное самоубийство. Они либо не способны, либо не хотят контролировать свои границы», — заявил Вэнс.

Он указал на то, что власти некоторых европейских государств ограничивают свободу слова своих граждан, когда те протестуют против вторжения мигрантов. И именно данный факт вместе с политикой открытых границ является серьезной проблемой для этих стран.

Вэнс изъявил желание видеть и дальше Европу процветающим и важным союзником. Но для этого ей необходимо уважать собственный народ и независимость, а Штаты не могут сделать это за нее.

Аналогичную мысль он озвучил в феврале. Тогда на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс сказал, что текущий кризис в Европе — это результат собственных действий властей ее стран. Он привел в пример массовую миграцию. Эти рекордные масштабы в Евросоюзе (ЕС), по его мнению, стали следствием целенаправленной политикой властей, проводимой на протяжении десятилетия.

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