Маск окрестил Канаду ненастоящей страной из-за петиции о лишении гражданства

Более 170 тысяч человек выступили за это.

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск назвал Канаду ненастоящей страной. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

Маск прокомментировал новостной пост о том, что свыше 170 тысяч канадцев подписали официальную правительственную петицию с просьбой к премьер-министру страны Джастину Трюдо лишить американского бизнесмена канадского гражданства. Причиной послужили нынешняя роль Илона в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его попытка «атаковать суверенитет Канады».

«Канада — ненастоящая страна», — написал Маск в своем комментарии.

Еще в конце 2024 года Трамп заявлял, что Канада и Мексика могут стать штатами США. Услышав это, Канада выделила $900 миллионов, чтобы обеспечить охрану границы с американской территорией. Трамп ввел пошлины на товары из Канады (25%), Мексики (25%) и Китая (10%). Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, подчеркнув, что принял это решение в связи с тем, что из этих стран в США приезжает наибольшее количество нелегальных мигрантов. Последние, по мнению президента, несут прямую угрозу государству. К тому же, из Мексики, Канады и Китая в Соединенные Штаты осуществляются поставки наркотиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канада передаст Украине 3,52 миллиарда долларов за счет прибыли от замороженных активов России. В рамках помощи Киев получит боевые машины пехоты LAV II.