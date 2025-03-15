Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Эпицентр землетрясения находился в 80 километрах от Оахаки.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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В мексиканском городе Оахака произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Об этом стало известно 15 марта из сообщения на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 80 километрах от Оахаки. Очаг залегал на глубине 64 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

В тот же день Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) сообщил о землетрясении у побережья Италии силой 4,7 балла. Подземные толчки произошли в 20:37 по местному времени (22:37 по московскому времени). После этого специалисты зафиксировали еще семь землетрясений силой от 2,0 до 3,8 балла в том же районе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что землетрясении магнитудой 5,6 было у берегов Индонезии в акватории моря Банда. Толчки ощущались в 72 километрах от города Амахаи, где проживает 47,6 тысячи человек, и в 151 километре от города Амбон, где живет 355 тысяч человек. Эпицентр находился на глубине десяти километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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