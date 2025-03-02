Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Индонезии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 47 0

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Индонезии

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Индонезии в акватории моря Банда. Об этом передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок произошел на расстоянии 72 километров от города Амахаи, население которого составляет 47,6 тысячи человек и в 151 километрах от города Амбон, в котором проживает 355 тысячи человек. Его очаг располагался на глубине десяти километров.

К настоящему моменту информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее в Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Сейсмособытие произошло на расстоянии 375 километров от города Амбон, в котором проживают 355 тысячи человек, и в 228 километров от города Туал, в котором проживают 39,5 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США огромная горная система начала «уходить» под землю.

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