Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Индонезии в акватории моря Банда. Об этом передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок произошел на расстоянии 72 километров от города Амахаи, население которого составляет 47,6 тысячи человек и в 151 километрах от города Амбон, в котором проживает 355 тысячи человек. Его очаг располагался на глубине десяти километров.

К настоящему моменту информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее в Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Сейсмособытие произошло на расстоянии 375 километров от города Амбон, в котором проживают 355 тысячи человек, и в 228 километров от города Туал, в котором проживают 39,5 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США огромная горная система начала «уходить» под землю.