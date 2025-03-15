Боец выстрелом из дробовика взорвал дрон-камикадзе ВСУ, атаковавший расчет ТОС-2

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы сбили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), который атаковал расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 группировки войск «Центр». Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео показано, как наши военные группы огневой поддержки замечают приближение беспилотника к позиции.

«Врассыпную!» — кричит боец.

После этого слышны выстрелы. Уже через несколько секунд один из военных выстрелом из дробовика попадает в цель, и дрон взрывается.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области.

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