Боец выстрелом из дробовика взорвал дрон-камикадзе ВСУ, атаковавший расчет ТОС-2

Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; 5-tv.ru
Российские бойцы сбили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), который атаковал расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 группировки войск «Центр». Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
На видео показано, как наши военные группы огневой поддержки замечают приближение беспилотника к позиции.
«Врассыпную!» — кричит боец.
После этого слышны выстрелы. Уже через несколько секунд один из военных выстрелом из дробовика попадает в цель, и дрон взрывается.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области.
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