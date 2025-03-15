ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области

За сутки ВСУ потеряли более 220 боевиков.
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
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Подразделения российской армии освободили от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области. Об этом 15 марта объявило Министерство обороны Российской Федерации.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина», — говорится в сообщении.
Также были ликвидированы силы механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в окрестностях населенных пунктов Гоговлевка, Горналь, Гуево и Олешня.
В течение 24 часов потери в рядах ВСУ составили более 220 человек. Были уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области.
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