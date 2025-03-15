«Уходит эпоха»: дуэт HammAli & Navai распался

Предстоящий концертный тур станет последним.

Концертный директор HammAli & Navai Рауф Гасанов сообщил о том, что участники рэп-дуэта начнут сольную карьеру. Соответствующей информацией он поделился на странице в социальной сети.

«Уходит эпоха. Дальше у каждого свой сольный путь. Я хочу пожелать каждому из моих Братьев удачи», — написал он.

На данный момент группе еще предстоит выступить на концертах в Москве и Санкт-Петербурке в конце мая. Однако Гасанов уже подвел итоги девятилетнего сотрудничества с музыкантами.

«Я благодарен каждому из них за этот путь, за эту дружбу, за эту работу. Hammali Navai всегда в сердце. Мою боль никто не поймет, но это жизнь, и мы должны идти дальше», — подвел черту он.

Несмотря на печальные новости, поклонники не спешат расстраиваться. Александр Громов и Наваи Бакиров уже объявляли о прекращении сотрудничества в 2021 году. Тем не менее, тогда исполнители продолжили выпускать совместные альбомы один за другим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер HammАli сыграл тайную свадьбу в Сочи.