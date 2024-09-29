Рэпер HammАli устроил пышную и тайную свадьбу в Сочи

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 31 0

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Рэпер HammАli устроил пышную и тайную свадьбу в Сочи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Александр Алиев, более известный как рэпер HammAli, сыграл тайную свадьбу на Юге России. Подробностями поделилось его окружение в соцсетях.

Пышное торжество прошло в Сочи и собрало многих звезд шоу-бизнеса. Среди них были Navai, Сергей Жуков, Elman с супругой и другие.

HammAli сделал подарок своей новобрачной — посвятил ей трогательную песню о любви. Девушка не сдержала слезы и вышла к нему в центр зала, чтобы станцевать медленный танец. Также на свадьбе прозвучали и авторские композиции рэпера и трек «Последний поцелуй» с Сергеем Жуковым.

Новость о свадьбе рэпера потрясла поклонников, ведь он никогда не раскрывал подробности своей личной жизни. Ему приписывали романы со многими артистками, однако Алиев никак их не комментировал.

Ранее 5-tv.ru писал, с какими комплексами столкнулись звезды на пути к славе. Александр Алиев столкнулся с неуверенностью и долгое время не мог стать эгоистичнее. 

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