Рэпер HammАli устроил пышную и тайную свадьбу в Сочи

Александр Алиев, более известный как рэпер HammAli, сыграл тайную свадьбу на Юге России. Подробностями поделилось его окружение в соцсетях.

Пышное торжество прошло в Сочи и собрало многих звезд шоу-бизнеса. Среди них были Navai, Сергей Жуков, Elman с супругой и другие.

HammAli сделал подарок своей новобрачной — посвятил ей трогательную песню о любви. Девушка не сдержала слезы и вышла к нему в центр зала, чтобы станцевать медленный танец. Также на свадьбе прозвучали и авторские композиции рэпера и трек «Последний поцелуй» с Сергеем Жуковым.

Новость о свадьбе рэпера потрясла поклонников, ведь он никогда не раскрывал подробности своей личной жизни. Ему приписывали романы со многими артистками, однако Алиев никак их не комментировал.

Ранее 5-tv.ru писал, с какими комплексами столкнулись звезды на пути к славе. Александр Алиев столкнулся с неуверенностью и долгое время не мог стать эгоистичнее.