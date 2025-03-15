Рейсовый автобус загорелся в результате атаки ВСУ в Горловке

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) загорелся рейсовый автобус из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщили представители МЧС России в Telegram-канале ведомства.

«В салоне находились два пассажира и водитель. Все смогли выбраться самостоятельно. Медицинская помощь не потребовалась», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работали четверо пожарных и одна единица специальной техники. Пожар был оперативно устранен, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЛНР сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим веществом. Международные организации наложили запрет на использование этого оружия, однако ВСУ все равно пользуются им. Дрон, перехваченный в ЛНР, был произведен в Германии и оснащен самодельной емкостью с химреактивом и деталями с надписями на украинском языке.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.