Рейсовый автобус загорелся в результате атаки ВСУ в Горловке

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

В этот момент в салоне находились пассажиры.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) загорелся рейсовый автобус из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщили представители МЧС России в Telegram-канале ведомства.

«В салоне находились два пассажира и водитель. Все смогли выбраться самостоятельно. Медицинская помощь не потребовалась», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работали четверо пожарных и одна единица специальной техники. Пожар был оперативно устранен, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЛНР сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим веществом. Международные организации наложили запрет на использование этого оружия, однако ВСУ все равно пользуются им. Дрон, перехваченный в ЛНР, был произведен в Германии и оснащен самодельной емкостью с химреактивом и деталями с надписями на украинском языке.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

-3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:47
США и Британия ударили по Йемену, есть погибшие
23:40
Трое жителей Курской области попали в больницу после обстрела ВСУ
23:20
«Без приключений не умею»: Лера Кудрявцева получила травму в отпуске
23:00
Результат заметен сразу: в чем гулять, чтобы сжечь больше калорий
22:22
Рейсовый автобус загорелся в результате атаки ВСУ в Горловке
22:18
Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы

Сейчас читают

Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы
Пассажирский поезд снес фуру в Ярославской области
«Похороните возле Светы»: найден дневник жительницы Курской области, погибшей во время оккупации ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской