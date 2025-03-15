В ЛНР сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим веществом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

ВСУ использует подобное оружие вопреки запретам международных организаций.

В ЛНР сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим веществом

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Вооруженные силы России в Луганской народной республике (ЛНР) уничтожили дрон ВСУ с отравляющим химическим боеприпасом. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем в Telegram-канале.

«Украинский беспилотник был сбит в районе населенного пункта Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет никаких воинских подразделений и целью атаки БПЛА, вероятнее всего, был гражданский объект», — написал он.

По словам Мирошника, российские войска химзащиты выяснили, что дрон был произведен в Германии, а также оснащен самодельной емкостью с химреактивом и деталями с надписями на украинском языке.

Он подчеркнул, что точно определить вид отравляющего вещества получится только после проведения детального лабораторного анализа. Тем не менее, это не отменяет того факта, что ВСУ вопреки запретам международных организаций использует подобное оружие против гражданского населения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силовики задержали правоохранителя в ЛНР, причастного к передаче разведданных спецслужбе Украины.

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