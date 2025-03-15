США и Британия ударили по Йемену, есть погибшие

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 26 0

Al Mayadeen: девять человек погибли при ударе США и Британии по Йемену

США и Британия ударили по Йемену, есть погибшие

Фото: www.globallookpress.com/Jamal Awad

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Ранее Трамп отдал приказ военным своей страны о начале военных действий против хуситов.

Не менее девяти человек погибли в результате ударов со стороны военных Великобритании и США по территории Йемена. Об этом сообщил телеканалу Al Mayadeen представитель Минздрава в правительстве хуситов Анис аль-Асбахи.

Он также рассказал, что девять человек получили ранения.

Движение «Ансар Алла» (хуситы) контролирует север Йемена. По данным телеканала Al Masirah, США 15 марта атаковали подконтрольный хуситам город Саада.

Вечером 15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий против хуситов в Йемене. По словам главы Белого дома, эти военные действия направлены на хуситов из-за «кампании пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников» в Красном море. Незадолго до этого Трамп Трамп утвердил указ о признании «Ансар Алла» террористической организацией.

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