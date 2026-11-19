Четвертая сторона: США настаивают на привлечении Европы в переговоры по Украине
Россия по дипканалам пригласила европейцев приехать в Москву.
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
США настойчиво просят согласиться с участием европейцев в переговорах по Украине, но европейские лидеры говорят о подготовке к войне, заявил Владимир Путин.
«Вот нас американцы все время призывают наладить отношения с Европой, но мы с ними не портили отношения», - сказал Путин.
Президент РФ также отметил, что ЕС говорит о каких-то угрозах нападения со стороны России, Москва не стремимся к войне с Европой.
Чтобы общаться со странами Еврозоны стало возможно в том числе на международных площадках, например, G20, нужно предварительно наладить диалог. Иначе вместо достижения каких-то договоренностей и конкретных решений может состояться торг, неуместный в рамках серьезной политико-экономической организации.
«Но в любом случае, спасибо американской стороне за приглашение. Ну, в любом случае российская делегация будет там и будет представлена на высоком уровне», - отметил Путин.
Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 19 окт
- «Никогда не был заинтересован»: Трамп отметил нежелание Зеленского достичь мира
- 1 окт
- Путин: Трамп сделал России сложные предложения по украинскому урегулированию
- 17 сент
- Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт близок к завершению
- 19 июн
- Сергей Лавров рассказал о роли Европы в разжигании украинского кризиса
- 10 мая
- Ушаков анонсировал скорый приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву
- 9 мая
- Трамп заявил о готовности отправить американских переговорщиков в Москву
- 7 мая
- Больницы на грани: из-за кризиса на Украине выросло число опасных супербактерий
- 3 апр
- Штурм от первого лица: две минуты огня — и противник выбрасывает белый флаг
- 29 мар
- Над Киевом сгущаются тучи: как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Украину
- 27 мар
- Дональд Трамп назвал украинский кризис «не своим конфликтом»
Читайте также
93%
Нашли ошибку?