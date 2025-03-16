Трамп назначил Келлога специальным посланником по Украине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным посланником по Украине

Кит Келлог назначен Трампом спецпосланником по Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

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Ранее он был исключен из процесса переговоров.

Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным посланником по Украине. Отныне он будет общаться с киевской властью напрямую, сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я рад сообщить, что Кит Келлог назначен специальным посланником по Украине. Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них сложились очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлога!» — написал президент США.

Кит Келлог ранее был исключен из процесса переговоров по Украине. Журналисты писали, что причина такого решения — неприязнь российской стороны к нему. Однако Кремль опроверг эту версию, заявив, что решение о причастности Келлога к переговорам является сугубо внутренним делом Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что западные журналисты назвали жесткими условия Путина для перемирия с Украиной. Российский лидер отметил, что нет смысла говорить о перемирии без четких гарантий и ответов на принципиальные вопросы.

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