В Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с жильцами

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 26 0

Аварийный дом рухнул вместе с жильцами в Калининградской области

под Калининградом обрушился жилой аварийный дом

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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У здания обрушилась стена, а в полу между этажами образовалась дыра.

В Калининградской области рухнул аварийным дом вместе с жильцами. Об этом 5-tv.ru рассказала одна из пострадавших Дарья Романова.

«Страшно даже сейчас. Люди пытаются вытащить вещи, и потолок обвалился, крики были», — сказала Дарья.

Первой разрушилась одна из стен дома. Это произошло со стороны, где располагалась сгоревшая муниципальная квартира. Люди в панике попытались покинуть здание. В этот момент в полу между этажами образовалась дыра.

Пострадавшим гражданам предложили переехать в помещения, предоставленные маневренным фондом. Однако они предпочли в качестве временного жилья съемные квартиры или дома родственников. Такое решение местные жители объяснили тем, что предложенный властями вариант находится слишком далеко от школ и детских садов.

Местная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом 5-tv.ru рассказал прокурор Гурьевского района Евгений Носов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Краснодарском крае в пятиэтажном доме произошел взрыв.

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