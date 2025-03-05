В Краснодарском крае в пятиэтажном доме произошел взрыв

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Из-за взрыва газовоздушной смеси в Краснодарском крае был поврежден дом

В Краснодарском крае частично поврежден многоквартирный дом

Фото: МЧС России

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предварительно, причиной аварии стал взрыв газовоздушной смеси.

В Краснодарском крае многоквартирный дом получил серьезные повреждение из-за взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Авария произошла в городе Белореченск. По предварительной информации, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Он привел к тому, что перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов обрушилось. Пострадали пятеро жильцов. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Еще 54 человека были эвакуированы, среди них 12 детей. В связи с произошедшим организована работа пункта временного размещения.

Ликвидацией последствий аварии занимаются 67 специалистов и 33 единицы специальной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса». Есть погибшие и пострадавшие.

По одной из версий произошедшее — это покушение на убийство. Источник сообщил, что взрыв случился, когда в подъезд зашел один из жильцов с охраной. В результате происшествия он погиб.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.24
-0.01 93.90
1.05
Ловушка для жадных: финансовый гороскоп на весну 2025

Последние новости

5:20
Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию
5:08
Предсказание Будды о дружбе с Россией в подарок. Главное о встрече Путина и премьера Мьянмы
4:51
«Сразу предупредил»: будущий муж сделал признание Ольге Орловой перед свадьбой
4:32
Гуляют сами по себе: в Госдуме предложили усыплять собак, напавших на человека
4:15
В Краснодарском крае в пятиэтажном доме произошел взрыв
4:02
Прохожие прятались, но цель была одна: момент стрельбы в девушку в Петербурге попал на видео

Сейчас читают

Стрелявший в девушку в Петербурге мужчина найден мертвым
«Посыл международного хита»: Катя Лель о фите с исполнительницей хита «Сигма бой»
Кототерапия: как питомцы влияют на здоровье и настроение человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год