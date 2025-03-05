В Краснодарском крае в пятиэтажном доме произошел взрыв

Предварительно, причиной аварии стал взрыв газовоздушной смеси.

В Краснодарском крае многоквартирный дом получил серьезные повреждение из-за взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Авария произошла в городе Белореченск. По предварительной информации, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Он привел к тому, что перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов обрушилось. Пострадали пятеро жильцов. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Еще 54 человека были эвакуированы, среди них 12 детей. В связи с произошедшим организована работа пункта временного размещения.

Ликвидацией последствий аварии занимаются 67 специалистов и 33 единицы специальной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса». Есть погибшие и пострадавшие.

По одной из версий произошедшее — это покушение на убийство. Источник сообщил, что взрыв случился, когда в подъезд зашел один из жильцов с охраной. В результате происшествия он погиб.