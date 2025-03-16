Особую благодарность музыкант выражает своим недругам.

Певец Ираклий Пирцхалава получил невероятную поддержку от своих родных и коллег после клинической смерти. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Страсти».

Несколько лет назад с исполнителем песни «Лондон — Париж» произошла трагедия, у него внезапно остановилось сердце, когда он находился рядом с мамой. По его словам, восстанавливаться после такого было очень тяжело, но справиться с трудностями артисту помогли коллеги.

«Никогда не забуду своего братана и на тот момент менеджера Юрия Стрелкина, который до моего пробуждения приходил ко мне домой и уже стоял у двери, стучался и уезжал к семье только тогда, когда я ложился спать. Я ему прощу все! Если вдруг он мне ножом в спину ударит, то я повернусь и скажу: «Брат, я тебя все равно люблю!» — сказал артист.

Не менее важным оказалось и то, сколько много людей содействовали тому, чтобы он мог организовать концерт «Слава Богу за все». Также его поддерживал Илия II, патриарх Грузии, и другие духовные деятели.

После восстановления у Иракли кардинально изменилось мировоззрение, он осознал, что жил до этого неправильно. Стал более спокойным, посещал церкви и храмы, веря, что получил еще один шанс, вернувшись обратно.

После восстановления было немало тех, кто был против певца, но даже им так или иначе выражает благодарность. Он счастлив, что вера помогла ему не вестись на провокации. А всех своих обидчиков благословляет.

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