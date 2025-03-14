Звезде 1970-х Галине Ненашевой потребовалась срочная медицинская помощь

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 790 0

Заслуженной артистке России экстренно вызвали врачей.

Галине Ненашевой потребовалась срочная медицинская помощь

Фото: Микляев Сергей/ТАСС

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Заслуженная артистка РФ Галина Ненашева обратилась за срочной медицинской помощью. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как стало известно, 84-летняя эстрадная певица почувствовала себя плохо, находясь у себя дома. Она пожаловалась членам своей семьи, что чувствует боль в груди, после чего те незамедлительно вызвали карету скорой помощи.

Прибывшие на место врачи осмотрели исполнительницу знаменитого романса «Ямщик, не гони лошадей» и поспешили успокоить взволнованных родственников — жизни артистки ничего не угрожает.

После оказанной помощи, фельдшеры оставили Галину Алексеевну дома и настоятельно порекомендовали пройти дополнительные обследования в поликлинике по месту жительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лечение Папы Римского Франциска привело к первым положительным результатам — врачи Ватикана сообщили о постепенном улучшении его состояния.

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