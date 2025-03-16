Над регионами России за ночь сбили 31 беспилотник ВСУ

Больше всего дронов уничтожили в Воронежской области.
Фото: Невар Виталий/ТАСС
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Минувшей ночью силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 16 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали над территорией Воронежской области, девять над Белгородской, пять в Ростовской и один над Курской.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в городе Губкин Белгородской области частный дом был атакован вражеским беспилотником. В результате удара БПЛА женщина и семилетний ребенок получили тяжелые ранения. В настоящий момент мальчик находится в Старооскольской окружной детской больнице. Медики оказываются пострадавшим всю необходимую помощью.
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