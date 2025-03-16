В Белгородской области мать и ребенок получили тяжелые ранения в ходе атаки ВСУ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Гладков: женщина и ребенок ранены в Губкине после атаки беспилотника ВСУ

В Белгородской области мать и ребенок получили тяжелые ранения в ходе атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Пострадавшему мальчику семь лет.

В городе Губкин Белгородской области частный дом был атакован вражеским беспилотником. Женщина и семилетний ребенок получили тяжелые ранения, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Губкин беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и 7-летний ребенок. Бригада скорой доставила женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями в Губкинскую ЦРБ», — рассказал глава региона.

Ребенок получил осколочные ранения рук и ног. В настоящий момент он находится в Старооскольской окружной детской больнице. Пострадавшие получают всю необходимую помощь, отметил Гладков.

Еще одно последствие атаки украинского беспилотника — возгорание дома. На месте происшествия работают пожарные и оперативные службы. Уточняются детали инцидента.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву.

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