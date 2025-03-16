Принарядилась: Кейт Миддлтон вышла в свет с мужем

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Анна Криушина
Анна Криушина 20 0

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили финальный матч Кубка шести наций по регби

Кейт Миддлтон и принц Уильям на стадионе: элегантный выход в свет

Фото: Reuters/Alastair Grant

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Пара посетила финальный матч Кубка шести наций по регби между Англией и Уэльсом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали главными гостями финального матча Кубка шести наций по регби между Англией и Уэльсом, который прошел на стадионе «Принципалити» в Кардиффе. Принцесса Уэльская выглядела эффектно, выбрав темно-синее пальто с золотыми пуговицами, черную кашемировую водолазку и серьги Shyla с жемчугом стоимостью около 100 долларов. Ее густые темно-русые волосы были уложены объемными локонами, а легкий макияж подчеркнул природную красоту.

Супруги заняли свои места на трибуне, где Кейт расположилась рядом с президентом Регбийной футбольной лиги (RFL) Робом Удвином, а Уильям — с главой Уэльского регбийного союза (WRU) Терри Кобнером. Специалисты, умеющие читать по губам, расшифровали эмоциональный диалог принцессы с Удвином. Кейт заметила: «Он нервничает, я вижу, что нервничает», на что Удвин подтвердил ее наблюдение и похвалил спортсмена.

Матч завершился крупной победой Англии со счетом 68:14. После игры супруги направились в раздевалки, чтобы поздравить чемпионов и поддержать проигравших. Кейт улыбалась и пожимала руки игрокам сборной Англии, а Уильям выражал соболезнования валлийской команде.

Ради этого мероприятия Кейт пришлось пропустить день рождения своей племянницы Грейс Мэтьюз, которой исполнилось четыре года. Родители девочки, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз, устроили детский праздник в Беркшире.

Этот день стал важным не только для спорта, но и для королевской семьи. Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали свою поддержку как победителям, так и проигравшим, подчеркнув важность спортивного духа и солидарности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Карл III планирует опубликовать личные дневники.

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