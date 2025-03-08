Признался в грехах: Карл III планирует опубликовать личные дневники

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 45 0

Карл III планирует опубликовать личные дневники

«Признался в грехах»: Карл III планирует опубликовать личные дневники

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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В записях короля Великобритании раскрывается, кто виновен в смерти принцессы Дианы.

Британская королевская семья всерьез обеспокоена вероятностью того, что король Карл III сделает личные дневники достоянием общественности. Об этом сообщил RadarOnline со ссылкой на близкий к семье источник.

«В перерывах между обыденными заметками Его Величества о… жизни, о качестве яиц на завтрак король делился ошеломляющими тайнами и грехами — как будто он ищет прощения», — передало издание слова инсайдера.

Настоящую тревогу, по информации источника, у членов семьи вызывает тот факт, что Чарльз много страниц личных записей посвятил загадочной автокатастрофе, которая унесла жизнь принцессы Дианы. В частности, он писал о том, что кровь есть и на его руках, потому что он изменил Диане и подтолкнул погибшую супругу к роману с Доди Аль-Файедом.

Своей прямой вины в смерти супруги король не видит, но у него есть теории касательно того, что произошло на самом деле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон не хочет, чтобы ее дети поссорились из-за престола, как в свое время принцы Гарри и Уильям.

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