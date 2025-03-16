Шествие в честь латышских легионеров СС провели в Риге

Среди манифестантов были и люди с украинскими флагами.

В Риге сотни человек приняли участие в марше в память о местных, служивших фюреру-фашисту Адольфу Гитлеру. Соответствующая информация появилась в распоряжении 5-tv.ru.

В мероприятии приняли участие действующие сторонники национализма, родственники бывших легионеров и представители власти республики. В числе последних: депутат Сейма Янис Домбрава, бывший спикер Сейма Инара Мурниеце и вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс. Некоторые семьи пришли с детьми.

Шествующие начали свои маршрут от церкви святого Иоанна. Неся латвийские и эстонские флаги и исполняя традиционные песни в память о легионерах, они направились на площадь вокруг памятника Свободы, к которому возложили цветы.

В предыдущие годы антифашисты устраивали акции протеста против подобных демонстраций. В этом же году власти предупредили, что будут пресекать действия оппозиции.

Правительство Латвии считает латышских легионеров героями, которые боролись за независимость страны. То, что они служили в составе Ваффен СС, власти страны замалчивают.

Уже на протяжении многих лет в Риге проходит шествие с участием оставшихся в живых легионеров СС. В Латвии 16 марта отмечается «День памяти латышских легионеров». Именно в этот день в 1944 году два латышских национальных соединения войск СС впервые участвовали в боевых действиях против наступающей Красной Армии у реки Великой в Псковской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ рассекретила документы о зверствах латышских дивизий в СС.