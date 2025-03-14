ФСБ рассекретила документы о латышских дивизиях в СС

Эфирная новость 29 0

В этих подразделениях помимо настоящих извергов были и дезертиры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Латышские дивизии СС во время Великой Отечественной войны отличались особой жестокостью. Но при этом и случаи дезертирства из них носили массовый характер.

ФСБ рассекретила документы советской военной контрразведки (СМЕРШ) о латышах, служивших фюреру-фашисту Адольфу Гитлеру. Из протоколов допросов следует, что дезертирами становились из-за разного отношения командования к латышам и немцам, а также потому, что вместо обучения многих сразу посылали на Восточный фронт.

Но было много и настоящих извергов, которые целенаправленно шли в эти части убивать и «занять лучшее место в новой Европе», как обещали им в Третьем Рейхе.

В итоге только в районе Риги фашисты истребили больше 300 тысяч советских людей. И, что не менее страшно, уже в современной Латвии 16 марта отмечается «День памяти латышских легионеров».

+12° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
86.62
0.05 94.26
0.29
Ошибка запомнится на 13 лет: чем опасен коридор затмений 14 — 29 марта 20...

Последние новости

12:10
«Положить конец»: Россия, Китай и Иран призвали отменить все незаконные санкции
11:56
ФСБ рассекретила документы о латышских дивизиях в СС
11:41
Москвичи сдали более 48 тысяч хвойных деревьев в рамках «Елочного круговорота»
11:23
Трамп попросил Верховный суд отменить гражданство США по праву рождения
11:10
Захарова пообещала «поблагодарить» Австралию за брошенные ВСУ Bushmaster
10:55
Группа «Чайф» исполнила песню «Две подружки» в рамках трибьюта «Любэ»

Сейчас читают

«Может быть противопоказано»: врач-стоматолог об отбеливании зубов в домашних условиях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта для всех знаков зодиака
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской