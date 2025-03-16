В Белом доме назвали маловероятным членство Украины в НАТО

Этой позиции придерживаются не только США, но и другие участники альянса.

Вступление Украины в НАТО не приветствуют действующие участники Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News.

«Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны ряда других стран», — явно обозначил он позицию членов альянса.

Более того, Уолтц заявил, что США готовы гарантировать Украине безопасность, только если она откажется от некоторых территорий.

«Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности», — обозначил он пути выхода из сложившейся на мировой арене ситуации.

Представитель администрации Белого дома также подчеркнул, что США готовы предпринять соответствующие меры в случае отказа России действовать по плану американской стороны, направленному на решение конфликта на Украине. В частности, речь шла о краткосрочном перемирии с Киевом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров и Рубио договорились продолжать восстанавливать связи между РФ и США.