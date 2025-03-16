«Неудобные вопросы»: журналист «Известий» о боязни МИД Израиля правды о неонацизме на Украине

Репортер собирается подать в израильский суд и будет требовать выплаты компенсации за клевету.

Журналист «Известий» Никита Кулюхин, которому ранее МИД Израиля ограничил работу из-за вопроса, адресованного главе ведомства Гидеону Саару о националисте Степане Бандере, заявил в беседе с «Известиями», что ведомство пошло на такой шаг, опасаясь международного скандала.

«Израильский МИД не захочет больше мне давать в ближайшее время возможность задать министру иностранных дел вот эти вопросы, которые я задал до этого. Мне кажется, сейчас они не хотят на это отвечать из-за того, что они боятся, скорее всего, международного скандала», — отметил Кулюхин.

По словам журналиста, правительство Израиля поддерживает неправильную повестку.

«Израиль <…> политически не хочет создавать для себя проблем. <…> Поэтому, к сожалению, в Израиле не хотят эту тему трогать, и поэтому легче отстранить такого журналиста, который спрашивает неудобные вопросы», — добавил он.

Репортер планирует подать в израильский суд, он потребует выплаты компенсации за клевету. Кулюхин отметил, что на брифинге Гидеона Саара отличился от коллег из других стран только тем, что «задал вопрос, который смутил министра иностранных дел».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство иностранных дел Израиля ограничило работу журналисту «Известий» Никите Кулюхину после того, как на пресс-конференции он спросил главу МИД Израиля Гидеона Саара о восхвалении на Украине Степана Бандеры. Кулюхина отстранили от участия в регулярных пресс-конференциях Саара, а также исключили его из группы журналистов, которую ведут представители израильского МИД. Об этом сообщил журнал The Seventh Eye со ссылкой на внешнеполитическое израильское ведомство.