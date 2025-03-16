Россиянка Мирра Андреева одержала победу в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Теннисистка Мирра Андрева обыграла Арину Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе

Россиянка Мирра Андреева победила первую ракетку мира Арину Соболенко в финале т

Фото: Mark J. Terrill/AP/TASS

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Таким образом спортсменка поднялась на шестую строчку мирового рейтинга WTA.

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир престижной категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в США. В финале она одержала победу над первой ракеткой мира, белоруской спортсменкой Ариной Соболенко.

Матч длился два часа и шесть минут. Андреева в ходе состязания выполнила шесть подач навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из 13. Соболенко же, в свою очередь, допустила одну двойную ошибку. На ее счету один эйс и три реализованных брейк-поинта из шести.

В карьере Мирры Андреевой выигранный титул стал третьим. За месяц она выиграла уже два «тысячника». Предыдущий — на турнире в Дубае. Таким образом Андреева стала самой юной чемпионкой соревнований этой серии.

Победа в минувшем турнире в Индиан-Уэллсе поможет Андреевой подняться на шестую строчку мирового рейтинга WTA. В списке самых молодых победительниц этого соревнования россиянка теперь занимает третье место. Перед ней — Мартина Хингис (1998) и Серена Уильямс (1999).

Награда за победу — 1,2 миллиона долларов и тысяча очков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе.

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