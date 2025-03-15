Теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Теннисистка Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсменке 17 лет.

Россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой за последние 20 лет, которая вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает издание India Today. В свои 17 лет она носит звание одиннадцатой ракетки мира. 

В в четвертьфинале спортсменка победила соперницу из Украины, 23-ю ракетку рейтинга Элину Свитолину в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Впереди у Мирры Андреевой встреча со второй ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Швентек в полуфинале.

Впрочем, известно, что возраст молодой россиянки остается уникальным лишь для последних 20 лет. Абсолютной же рекордсменкой в этой градации является другая россиянка — Мария Шарапова. Она выиграла полуфинал турнира в 2005 году. Шараповой тогда тоже было 17 лет, но она моложе Андреевой по дням.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мирра Андреева стала самой юной победительницей турнира WTA-1000, который прошел в Дубае в феврале 2025 года.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
ПВО уничтожила за ночь 126 дронов ВСУ над шестью регионами России
8:12
Неудачный пирсинг заставил 15-летнюю девочку поехать в больницу за 850 км от дома
7:55
«Ревела месяц»: блогер Наталья Краснова рассказала о потере ребенка
7:35
Теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе
7:15
Отец Яниса Тиммы резко высказался об интервью Анны Седоковой за 10 миллионов
6:55
Спасенные жители Суджи рассказали о долгожданном появлении российских бойцов

Сейчас читают

«Кнопку нажал — и все»: певец Анохин рассказал о кризисе в творчестве
«Клепают каждый день»: певец Анохин раскритиковал современную музыку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской