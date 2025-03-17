Ответственность за нарушения в сфере ЖКХ может быть усилена

Этот шаг необходим ввиду многочисленных жалоб граждан на управляющие организации.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР намерены внести на рассмотрение законопроект, согласно которому может быть усилена ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Основное положение законопроекта — увеличение штрафов за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов. Предлагается установить сумму взыскания в 30 тысяч рублей.

«Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Потребность усилить ответственность должностных лиц обострилась в связи с массовыми жалобами граждан на управляющие организации. Последние не отвечают на запросы собственников, отказывают в предоставлении документов, игнорируют сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) и не способствуют решению проблем с многоквартирными домами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России требуют запретить условное наказание за взятки. Соответствующий законопроект уже был внесен в Госдуму партией ЛДПР. По мнению депутатов фракции, «коррупцию нужно выжигать каленым железом».