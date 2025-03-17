Ответственность за нарушения в сфере ЖКХ может быть усилена

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

ЛДПР предложила усилить ответственность должностных лиц в сфере ЖКХ

В Госдуму внесут проект об усилении ответственности за нарушения в ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Этот шаг необходим ввиду многочисленных жалоб граждан на управляющие организации.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР намерены внести на рассмотрение законопроект, согласно которому может быть усилена ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Основное положение законопроекта — увеличение штрафов за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов. Предлагается установить сумму взыскания в 30 тысяч рублей.

«Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Потребность усилить ответственность должностных лиц обострилась в связи с массовыми жалобами граждан на управляющие организации. Последние не отвечают на запросы собственников, отказывают в предоставлении документов, игнорируют сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) и не способствуют решению проблем с многоквартирными домами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России требуют запретить условное наказание за взятки. Соответствующий законопроект уже был внесен в Госдуму партией ЛДПР. По мнению депутатов фракции, «коррупцию нужно выжигать каленым железом».

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